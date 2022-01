Azt is elmondta, minden gyereket személyesen ismernek, így tudják, hogy ki mennyit bír megenni, és ezt a gyerekek is jelzik feléjük, eszerint adagolják számukra az ételt. Persze még így is előfordul, hogy marad ki az ebédből, de abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy kollégistákat is étkeztetnek, akiknek jólesik a kimaradt rántott hús vagy sütemény a vacsora mellé. Renáta háziasszonyként rugalmasabban vezeti a konyháját. A lejárt szavatosságú ételt sem dobják ki, ha az még fogyasztható. A gyerekeit is arra neveli, hogy az élelmiszert nem szabad kidobni.