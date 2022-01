Felépült a két csoportszobás minibölcsőde is, már csak a szobák burkolási munkái vannak hátra, a fűtés nyomáspróbáját pedig a héten végzik. A 75 millió forintos pénzügyminisztériumi pályázat része az eszközbeszerzés, ami most zajlik. Az udvar rendezését tavasszal kezdik, és ekkor építik be a kerítéselemeket is. Lakos Roland szerint a következő nevelési évben az intézmény megnyitja kapuit, szeptembertől fogadhatják a gyerekeket.