– Akik nem kedvelik az emléktáblákat, azok most fanyaloghatnak, hogy megint egy újabb… Nos, erre az a válaszom, hogy az egyéni és a kollektív emlékezet is annyira szellős, hogy állandóan meg kell erősíteni azokat az információkat, hogy egyes emberekre miért kell emlékeznünk, miért kell őket folyamatosan tudatunkban tartani. Ezt a célt szolgálja ezen emléktábla is, amely Kovács Ferenc kétszeres Munkácsy-díjas szobrászművészt idézi azoknak, akik egy-egy pillantást vetnek rá – mondta.