Nagy szükség van a polgárőrökre a településen, hiszen Petőfiszállás az ország második legnagyobb tanyás térsége, a lakosság több mint hatvan százaléka a tanyavilágban él. Mintegy közel hétezer hektáron terül el és közel kétszáz kilométeres földúthálózattal rendelkezik. Ennek bejárása válik könnyebbé az újonnan csatasorba állított terepjáróval – hangsúlyozta a polgármester, aki maga is polgárőr. Hozzátette, a helyi polgárőr-egyesületnek több mint ötven tagja van, akik folyamatosan segítik a rendőrség munkáját. Szükség is van a tanyavilágban a biztonság erősítésére, mert az újabb migrációs hullám elérte a települést is. Ennek fő oka az autópálya közelsége és a falu határában található pihenő, ami a migránsok kedvelt átszállóhelye lett. Problémát jelent, hogy

az illegális bevándorlók beszivárognak a faluba is, nemrég negyven személyt fogtak el a településen, illetve egy faluszéli erdőben egy elhagyott sátortábort is felszámoltak

– sorolta a község vezetője.