Nótár Mary szívügye a rosszabb háttérből érkező gyerekek segítése. Az énekesnő a gyerekekkel együtt énekelt és jó tanácsokkal is ellátta őket, hangsúlyozva azt, hogy céljaikhoz a tanuláson keresztül vezet az út. Az énekesnő elmondta, hogy több olyan gyereket ismer, aki rossz környezetből is kitört, de ők ezt a tanulással és elszántsággal érték el. Bízik benne, hogy a maga és művésztársai is pozitív példával szolgálnak a gyerekek számára. A roma származású előadóművész hangsúlyozta, hogy a gyermekeknek a nyílt vagy burkolt előítéletekkel is meg kell küzdeniük, ahogy ő is találkozott ezzel pályája elején.

Papp Zsolt tagintézmény vezető üdvözölte a felajánlást és elmondta, hogy sokat jelentenek az ilyen adományok a nehéz körülmények között élő gyerekeknek.

A felajánlók legközelebb a Juhász utcai óvodába, majd Nagykőrösre látogatnak el.