Érdemes előre megvásárolni a jegyet

Várhatóan sokan kelnek útra vonattal is, ezért érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket. Vasúti jegyváltáshoz az utasok 5 százalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat, és 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV applikációban is. Az önkiszolgáló csatornákon történő jegyvásárlás nem jár személyes érintkezéssel, az ilyen módon történő jegyvásárlással az utasok csökkenthetik a fertőzés kockázatát is. A megújult Elvirán már figyelhető az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy eladások alapján, így az utasok választhatnak elegendő kapacitással közlekedő (InterCity, railjet) vonatokat.