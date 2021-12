Több, általuk elkezdett program is városi szintűvé nőtte ki magát, többek között a gyermekek részére megrendezett Weisz Árpád-emléktorna, amely beépült a városi majális programjába, átlagosan húsz egyesület csapatának részvételével. A torna az évek alatt országos hírűvé vált, sőt az ország­határon túlról is voltak résztvevők. Ismertté vált családi napjuk is, ahol színes programokkal várják a részt­vevőket.