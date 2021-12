– Hetvenöt éves vagyok. Négy unokám és két dédunokám van, akiket szeretnék látni és azt is szeretném látni, ahogy felnőnek – válaszolta Abonyi István Jánosné arra a kérdésre, hogy miért jött el a Bács-Kiskun Megyei Gyakorló Kórház oltási pontjára. Magdika a harmadik Pfizer-oltását vette fel kedden reggel, az oltási akcióhét keretében. – Csak ez véd meg, és mindenkit próbálok rávenni, hogy oltassa be magát. Én vagyok a példa arra, hogy semmi bajunk nem lesz tőle, még az első injekció sem okozott semmi panaszt, és megvéd a súlyos következményektől – mondta a nagymama, majd ment is felvenni az életmentő szérumot.