– A leghosszabb út is az első lépéssel indul, amit a napokban meg is tettünk. Húsz vállalkozónak, HR-szakembernek és civil szervezetek képviselőinek mutattuk be a közösségi tér vízióját, és sok pozitív visszajelzést, valamint pénzbeli és eszközfelajánlást kaptunk, ami számunkra megerősítés, hogy jó úton járunk – mondta el Molnár Szilárd. Kiemelte: Kecskemét idősödő munkaerőpiaca sok tartalékkal, lehetőséggel rendelkezik. Ha a hatvan, sőt akár hetven pluszosok aktívak tudnak maradni, akkor nem a létszámuk és az eltartásuk lesz a fő kérdés. A CédrusNet egy olyan, a szeniorkorosztályt támogató hátteret, környezetet igyekszik megteremteni, ahol az idősödők képzése, készségeik fejlesztése, az aktivitás megőrzésének intézményi és szolgáltatási feltételei biztosítottak. Ebbe a koncepcióba illene bele a közösségi kávézó, ahol a fő hangsúly nem az egyébként sokak által nagyon szeretett eszpresszó elfogyasztásán lenne, hanem a találkozásokon, a kapcsolatok kialakításán, megerősítésén. De természetesen egy jó kávét is bárki kaphat majd, lesz ingyenwifi, sok társasjáték, könyvek, kényelmes fotelek. A működtetést az elképzelések szerint önkéntesek végeznék.