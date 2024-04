A Kecskeméti Törvényszék előző évi teljesítményéről tartottak beszámolót csütörtök délelőtt az összbírói értekezleten. Az értekezletet megelőző sajtótájékoztatón dr. Csorba Ödön Zsolt, az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinetjének főosztályvezetője ismertette a törvényszék legfontosabb tavalyi statisztikai adatait, hangsúlyozva, hogy a Kecskeméti Törvényszék munkája alapján országosan is kimagasló elismertségnek örvend.

Dr. Csorba Ödön Zsolt, az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinetjének főosztályvezetője

Fotó: Bús Csaba

A főosztályvezető elmondta, hogy a működés eredményességét három tényező mutatja: a beérkezett ügyek száma, ezekből mennyit fejez be a bíróság és mennyi marad folyamatban, valamint az ítélkezés időszerűsége, vagyis a határidők betartása.

Tavaly országos szinten 2,4 százalékos ügyérkezés-növekedés volt látható, Kecskeméten ezt meghaladóan, 9,5 százalékkal több ügy érkezett, ami 57 540 ügyet jelent. Ez 4996 üggyel több 2022-nél. Ennek része a szabálysértési nemperes ügyek is, amiből 53 százalékkal több érkezett be. Sikerrel vette a növekményt a kecskeméti bíróság, mivel 57027 ügyet fejeztek be, ami 8,4 százalékkal meghaladta a 2022-es évi befejezést.

A döntően leginkább munkaigényes peres ügyek esetében harmadik éve folyamatosan nő az érkezés, 2023-ban 11 754 peres ügy érkezett, ami 917 üggyel több, mint a megelőző évben. 2020 augusztusa óta a két éven túli peres ügyek száma közel megfeleződött: 2023 végén a Kecskeméti Törvényszéken 145 két éven túli ügy volt folyamatban, szemben a 2020-as 225 üggyel.

A főosztályvezető kiemelte, hogy a bírósági döntések elfogadottságát jellemzi, hogy milyen arányban emelkednek jogerőre az első fokon hozott ítéletek. Az elfogadott döntési arány minden szinten és ügyszakban meghaladta az országos átlagot. Csorba Ödön Zsolt szerint ez bizalmat jelent az ítélet megalapozottságában.

Tovább folytatódott az épületek és az informatikai eszközállomány karbantartása, fejlesztése is. A vármegyében összesen 11, távmeghallgatásra alkalmas tárgyalóterem van, ami jelentősen gyorsítja az eljárást és a költségek csökkentéséhez is hozzájárul.

Tavaly 2118 távmeghallgatást tartottak a megyében.

A Kecskeméti Törvényszéken a nehéz ügyeket jelölő úgynevezett súlyszámok messze meghaladják az országos átlagot, vagyis nehéz, összetett ügyeket nagy számban tárgyalnak a Kecskemét Törvényszéken. Ezek több mint egyharmada költségvetési csalással kapcsolatos ügy. A főosztályvezető kiemelte, hogy annak ellenére, hogy az esetenként akár 100 vádlottal, vagy éppen 1000 oldalas ítélettel járó, úgynevezett megaügyek száma nőtt, mégis javult az időben hozott ítéletek aránya a törvényszéken.

Dr. Husek Dániel, a Kecskeméti Törvényszék elnöke

Fotó: Bús Csaba

Dr. Husek Dániel, a Kecskeméti Törvényszék elnöke egészítette ki az elmondottakat. Kiemelte, hogy az elhúzódó ügyek száma 116-ról 107-re csökkent. Elhangzott, hogy 2023-ban három bírói kinevezésre került sor, ugyanakkor határozatlan idejű bírói kinevezés nem történt, a bírói létszám pedig hárommal csökkent. Egy bíró jogviszonya a felső korhatár betöltése miatt megszűnt, ketten pedig másik szolgálati helyre kerültek beosztás, illetve áthelyezés folytán. 34 személy létesített igazságügyi szolgálati jogviszonyt, 45 alkalmazott jogviszonya ugyanakkor megszűnt. Az elnök szerint a legnagyobb kihívást a fogalmazók pótlása jelenti, amit a bérrendezés oldhat meg, erről folynak a tárgyalások.