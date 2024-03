– Az ovisok összegyűjtik a csikkeket és azokat próbálják úgy használni mint a felnőttek. Nagyon sok minden előfordul. Aztán ahogy egyre nagyobbak, megtörténik az az eset, hogy otthonról hoznak el tablettát, amit ők megtalálnak éppen és azt állítják, hogy kábítószer van náluk. Ráveszik társaikat, hogy próbálják ki, mert nagyon jó lesz. Ezt jó heccnek tartják, hogy a másikat bebolondítják, de ezeknek nagyon komoly következményei lehetnek, annak a gyermeknek az egészségére akit palira vettek – mondta Bozóné Sós Marianna rendőr alezredes. Ezt követően szó volt a nagyoknál a szórakozóhelyekről, ahol a drogokhoz juthatnak, ezek kipróbálásáról és használatáról is említést tett az előadó. Nem egyenruhában érkezett a szakember, csak formaruhát öltött magára, hogy közelebb tudjon kerülni a gyerekekhez.

A körzet önkormányzati képviselője is fontosnak tartja a megelőzést

Rácz Péter a körzet önkormányzati képviselője (Fidesz-KDNP) és jelöltje is részt vett az eseményen, kiemelte a rendezvény fontosságát: ma nagyon sok csapda van, a felnőtteket is becsapják, nem csak a gyerekeket. Fel kell őket készíteni arra, hogy a felgyorsult világunkban az informatikai csalások között rengeteg dolog van, ami nekik csapda lehet a bűnmegelőzésben. Fontos, hogy ezek elé menjünk, ne utólag keseregjünk, ha valakit becsaptak, vagy megvezettek. A közlekedéssel kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy nagyon sok gyermek áttért a rollerekre, elektromos eszközökre, el kell nekik magyarázni, hogy mit szabad, mit nem. Otthon nem biztos, hogy mindenki megkapja a kellő felkészítést erre. Ez a program nagyon jó lehetőség arra, hogy felkészítsék a gyerekeket a biztonságos közlekedésre, az alapszabályokra. Egyebek mellett arra is fel kell hívni a figyelmüket, hogy fejhallgatóval ne lépjenek a zebrára. A lényeg, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy veszélyes üzem a közlekedés és az abban aktív résztvevő.