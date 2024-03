Mint írták: ezt bizonyította a március 11-17. között zajlott országos ellenőrzés eredménye is, hiszen több mint tízezer olyan autóvezető volt, aki nem kapcsolta be a biztonsági övét. Beszámoltak arról, hogy a Roadpol Operational Group (az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján a magyar rendőrség egy héten át a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrizte. Ennek során a rendőrök 15 449 esetben tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását, túlnyomórészt – 11 753 alkalommal – a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övet.

Több mint tízezer autóvezető nem kapcsolta be a biztonsági övet

Forrás: police.hu

A gyermekbiztonsági rendszert 265-en nem használták, 52 motorkerékpáros pedig bukósisak nélkül közlekedett. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a passzív biztonsági eszközök használatával a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés foka csökkenthető.