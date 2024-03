A Polgár utcában nem a mostani volt az első ilyen rendőri intézkedés, korábban más ingatlanoknál is szükség volt a rendőrök és az áramszolgáltató közös fellépésére, ahol illegálisan, szabálytalanul vezették be az áramot az utcai villanyoszlopról.

A Polgár utcába vonultak ki a rendőrök

Fotó: Pozsgai Ákos

Több mint tíz évvel ezelőtt egy hasonló eset miatt egy kétéves kislány is meghalt a közelben, akit halálos áramütés ért a szabálytalanul bekötött vezeték miatt.

Úgy tudjuk, hogy most is illegálisan vezették be az áramot a családi házba, ahol a halasi rendőrkapitányság bűnügyi technikusai helyszíneltek csütörtök délelőtt, nyomokat rögzítettek és fényképeket készítettek.