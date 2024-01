A vád szerint a kecskeméti nő – az ügy egyik vádlottja – először fogyasztóként került kapcsolatba drogokkal, majd a munkája elvesztését követően, 2020 elejétől a saját szükségletein felül rendszeres haszonszerzésre törekedve, értékesítés céljából is szerzett be különböző típusú kábítószereket. A nő a fiain keresztül ismerte meg több bűntársát, akik kezdetben szintén saját fogyasztásra, majd idővel a barátaik részére szerezték be a nőtől a tudatmódosító szereket. Egyikük további beszerzési forrást biztosító kereskedőkkel is megismertette. Négyen – maguk is az asszony vevői, később viszonteladói – sofőrként a szállításban segítették a kábítószerek átvétele érdekében rendszeresen Budapestre utazó anyát. Az üzlet olykor kétirányú volt és az egyik kecskeméti vevője a kábítószerért „kristály” fantázianevű dizájner droggal fizetett a nőnek. A bűntársak titkosított, az üzenetek azonnali eltűnését biztosító alkalmazáson keresztül tartották egymással a kapcsolatot – közölte a Bács- Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Mint a közleményből kiderül, a nő a beszerzésekről és a továbbértékesítésekről kábítószerfajtánként részletes, naprakész nyilvántartást vezetett, amelyben a tevékenység leplezése érdekében a marihuánát zöldség, a kokaint cola, az extasy tablettát labda álnéven szerepeltette.

Az általa beszerzett több mint 10 kilogramm speed por, 4 500 darab extasy tabletta, valamint a marihuána és kokain hatóanyagtartalma meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határának kétszeresét. A nő a drogokat jellemzően kétszeres áron adta tovább. Közel két év alatt 44 millió forint jövedelme származott a kereskedésből.

A nő egy füzetben a beszerzésekről és a továbbértékesítésekről kábítószerfajtánként részletes, naprakész nyilvántartást vezetett

A kábítószer-kereskedő hálózat felgöngyölítését végző Bács-Kiskun vármegyei nyomozók az NNI-vel közös, összehangolt akció eredményeként az egyik férfira az értékesítendő kábítószerek tárolására szolgáló úgynevezett depo lakásból kilépve csaptak le. A kutatások során jelentős mennyiségű kábítószert, digitális mérlegeket, továbbá márkás karórát, műszaki cikkeket és készpénzt foglaltak le.

Az ügyészség a bűnszövetség tagjait kábítószer-kereskedelem bűntettével, emellett nyolcukat új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével is vádolja és ezért velük szemben fegyházbüntetés kiszabását, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozza. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.