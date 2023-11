A jánoshalmi rendőrök hétfőn délelőtt őrizetbe vettek egy 27 éves helybélit. A férfi a gyanú szerint még szeptemberben – rövid szóváltás után – bántalmazott egy fiatalt, akinek könnyű sérülései keletkeztek. Tettét azzal indokolta, hogy áldozata mutogatott neki – közölte a rendőrség.

A bűnelkövetőt a rendőrök nem csupán garázdaság és testi sértés gyanúja miatt vették őrizetbe. A férfi rövid idő alatt több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett. Többek között egy dohányboltból ellopott 20 doboz cigarettát, egy ingatlanból pedig – besurranással – tévét emelt el. A bűnlajstrom ezzel nem ért véget: azért is feljelentették, mert az általa bérelt lakásból eladott jó néhány tárgyat, többek között az ingatlan vaskapuját. A gyanúsított még tavasszal betörte egy lakóház ajtaját, és onnan háztartási berendezéseket lopott el, júliusban pedig fizetés nélkül távozott egy étteremből. Orgazdaságot is elkövetett, amikor egy lopott nyakláncot beadott a zálogházba.

A csalással, sikkasztással, pénzmosással, garázdasággal, testi sértéssel és többrendbeli lopással gyanúsított jánoshalmi lakost a nyomozók kihallgatták, majd kezdeményezték letartóztatását.