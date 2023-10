Egy családi ház konyhájában keletkezett tűz kedden délelőtt Bócsán,az Ady Endre utcában. A helyszínen lévők a tüzet eloltották. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók a tűzzel érintett területet átvizsgálták, a szükséges utómunkálatokat elvégezték. Személyi sérülés nem történt. közölte a katasztrófavédelem.

Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze kedden délután Kecskeméten, az 5-ös főút és a Mindszenti körút kereszteződésében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a személyautóból, majd átadták a mentőknek.

Kerékcsere közben egy ember lábára esett egy személyautó kedden délután Hartán, a Templom utcában. A hartai önkéntes tűzoltók a sérültet kimentették a jármű alól és átadták a mentőknek.

Kalocsán, a Negyveni úton egy családi ház udvarán lévő garázs teljesen kiégett kedden késő este. A tüzet a kalocsai, kiskőrösi és solti hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották. A tűzben oxigén-, szén-dioxid-, acetilén- és PB gázpalack is sérült, személyi sérülés nem történt.

Egy személygépkocsi teljes terjedelmében égett Kecskeméten, a 445-ös út 1-es kilométerénél, kedden késő este. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották. Személyi sérülés nem történt.

A kiskunhalasi, a kiskunmajsai és a ruzsai hivatásos tűzoltók öt vízsugárral eloltották a lángokat Tompa külterületén, Alsósáskalapos tanyán, ahol egy 500 négyzetméteres sertésól gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. A helyszínre időközben megérkezett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A tűzoltók munkáját egy kiskunhalasi vízszállító is segítette. Az állatoknak nem esett baja, a tulajdonosnak sikerült időben kihajtani a sertéseket. A tűz nem terjedt a szomszédos műhelyre, amelyben disszupalack is volt.

Kedden egy esetben kérték a tűzoltók segítségét kettéhasadt fa eltávolításához, három esetben száraznövényzet, egy esetben komposztáló tüzéhez és három esetben pedig ingatlanba történő behatoláshoz.