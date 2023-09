Megkezdődött a vadászidény és szeptembertől már gímszarvasbikák is puskavégre akadhatnak. A fejedelmi vadak minderről aligha tudhatnak, de egy agancsos mintha a lövedékek elől menekült volna szerda hajnalban Baján. A helyi rendőröket 4 óra körül értesítették arról, hogy a városban egy gímszarvas kószál. – A járőrök azonnal elindultak az eltévedt nagyvad felkutatására, és rövid időn belül meg is találták. Több autóval követték, és biztosították az útját egészen a Sugovicáig, ahol a hatalmas állat úgy döntött, hogy úszva folytatja a csatangolást – számolt be közösségi oldalán Bács-Kiskun vármegye rendőrsége.