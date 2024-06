Egy megrendítő, szívszorító nehéz emberi sorsra talált újra a kecskeméti Mélymerülés csapata. Nándi, aki maga is beteg, saját testvéreit neveli és most már húga két beteg gyermekét is. Minden segítséget örömmel fogad a nehéz körülmények között élő fiatalember.

A 60. év alkalmából újra összejöttek az öregdiákok a Katona gimnáziumban

Fotó: Bús Csaba

A tavalyinál jobb, de a 2022. évinél kevesebb termés várható – írta honlapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az idei kajszitermésről.

Kis mértékben, de csökkent a beiratkozott első osztályosok száma a kecskeméti állami fenntartású általános iskolákban. Mi lehet ennek az oka, melyek jelenleg a legnépszerűbb oktatási intézmények? Többek között ezekről is szólt Pálfi Tamás, a Kecskeméti Tankerületi Központi igazgatója a Rádió1 Gong Téma című műsorában.

Kecskeméten, szombaton tartották 50 éves érettségi találkozójukat a katonás öregdiákok. Az 1974-ben végzett IV/ D osztályba 32 diák járt, osztályfőnökük az a Szakács Jenő volt, akiről később elnevezték a rangos megyei fizika versenyt.

A kecskeméti Katona József Gimnázium szombaton egy 60 éves érettségi találkozónak is helyet adott. Az 1964-ben végzett IV/D osztály öregdiákjai a kezdetektől tartják a kapcsolatot, az együtt töltött négy év emlékeit mindig szívesen felelevenítik.

A Városi Galériában megrendezett nyitóünnepséggel pénteken elkezdődött Kalocsa hagyományos jótékonysági kulturális seregszemléje, a XXXII. Kék Madár Fesztivál.

Nem sikerült a pontszerzés. Magyarország a labdarúgó Európa-bajnokság A-csoportjának második meccsén kétgólos hátrányba került Svájc ellen, s ugyan a 60. perc után úgy tűnt, az egyenlítés is sikerülhet, végül a rivális be tudta vinni a kegyelemdöfést.

Fecskefészket valószínűleg mindenki látott már. Köztudott, hogy a füsti fecskék sárból és növényi részekből tapasztják fészküket, amely felülről nyitott (a molnárfecske hasonlóképp sárból épít fészket, de az övé felülről is zárt, csak egy kis berepülőnyílás van rajta). A kivételek azonban erősítik a szabályt. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, Varga Péter természetvédelmi őrkerület-vezető épp egy ilyen kivételbe futott bele Bugacon.