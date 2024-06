Az apák családban betöltött szerepének fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet és egy játékos, vidám, élményekben gazdag délelőtt eltöltésére hívják az apákat gyermekeikkel együtt. A rendezvény szervezője a Hírcse- Hírös Családmentor Egyesület és a Kecskemétimami, Makai Marianna. A rendezvény fővédnöke Balogh Levente brandépítő, befektető, cégtulajdonos.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Az apák szuperhősök

Az apák, akár csak a szuperhősök megállíthatatlanok, amit be is bizonyíthatnak a kecskeméti apák napja rendezvényen, ugyanis pontgyűjtő állomásokon versenyezhetnek egymással, ahol nem csak az erő, de az ész is számít majd. Lesznek izzasztópályák, vizes feladatok, kreatív állomások, gólkirályság, babafürdetés, és nyakkendő kötés is. A program során pecséteket lehet gyűjteni. Aki minimum nyolc pecsétet összegyűjt, azok között értékes nyereményeket sorsolnak ki.

Nem csak apák napja, hanem gyermeknap is

A vetélkedő mellett egész nap elérhető lesz óriásbuborék fújás, Inbody mérés, veteránautó felvonulás, lovaglás, traktorselfie, fagyi és hot-dog. A programok június 16-án 10 órakor kezdőnek a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban.