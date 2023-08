Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 3310-en lépték át, ami a korábbiakhoz képest ismét kiugróan magas – írja a police.hu. A jogsértés elkövetői legalább 30 ezer forint összegű bírságra számíthatnak, ám van olyan sofőr, akinek ennél mélyebben kell a zsebbe nyúlnia: Csengőd belterületén július 26-án 11 óra 25 perckor egy autóvezető a megengedett 50 kilométer per óra helyett 132 kilométer per órával közlekedett, így neki 300 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetnie. Július 25-én Solt belterületén egy másik autós 112 kilométer per órával ment, neki 130 ezer forintjába fog kerülni a sebességtúllépés.

Bács-Kiskun vármegye közútjain a múlt héten hatvannégy olyan baleset történt, amely rendőri intézkedést igényelt. Negyvennyolc esetben anyagi kár keletkezett, tizenhat alkalommal pedig sérültek is az autóban utazók: kilencen súlyosan, tizennégyen pedig könnyebben.

Harmincketten vezettek úgy, hogy a közlekedés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak. Közülük ketten baleset okoztak.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai július 24-én Kiskőrös, Kecel és Soltvadkert térségében egész napos akciót tartottak a „biztonság napja” jegyében. A rendőrök fokozott figyelmet fordítottak a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatára. Ezeket az eszközöket a passzív biztonsági rendszerek közé soroljuk, és jelentőségük nem a balesetek elkerülhetőségében, hanem a már bekövetkezett karambol következményeinek a csökkentésében mutatkozik meg. Néhány óra alatt negyvenhat esetben szabtak ki közigazgatási bírságot a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.