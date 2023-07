Az együttműködés tíz éve kezdődött, aminek célja a strand és a fürdő területén a közbiztonság fenntartása, a fürdőző vendégek zavartalan kikapcsolódásának biztosítása, és a bűncselekmények megelőzése – közölte a vármegye rendőrsége a közösségi oldalán.

Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Mint írták: a kecskeméti középfokú intézmények 9-11. osztályos diákjai – hétfőtől péntekig – 5 órás váltásokban „járőröznek” fehér színű pólóban és Strand Police-os sapkában. A diákokat az idei évben is felkészítették a szolgálatra, személy- és vagyonvédelmi, prevenciós és jogi információkat kaptak, valamint tűz- és munkavédelmi oktatáson vettek részt. Az önkéntes járőrpárosok munkájának az is fontos része, hogy tájékoztatják a fürdőzőket a vagyonvédelem legfontosabb szabályairól, például felhívják a figyelmüket arra, hogy ne hagyjanak őrizetlenül értékeket autójukban, vagy a medencék közelében. A fiatalok munkáját a Kecskeméti Rendőrkapitányság iskolaőrei is segítik.

A program hétfőn indult és augusztus 18-ig tart.