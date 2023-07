A rendőrök közölték a férfival, hogy előállítják, ezért kérték, hogy zárja le a kocsit. Ám a sofőrnek nem volt kulcsa a járműhöz, ami már önmagában is gyanús volt, de más is szemet szúrt a járőröknek: a gyújtáskapcsoló vezetékei rövidre voltak zárva. A férfi a kihallgatásán úgy nyilatkozott, hogy az autót egy ismerősétől vásárolta. A nyomozók nem hagyták annyiban a dolgot és felkeresték az állítólagos korábbi tulajdonost, aki ugyan ismerte a férfit, de az autó létezéséről sem tudott. Szerencsére nem kellett sokáig keresni a valódi üzembentartót, ugyanis időközben kocsilopásról érkezett bejelentés. Kiderült, hogy a járművet egy társasház mellől vitték el, valamikor szilveszter tájt. A kocsit egyébként a történtek előtt nem sokkal vásárolta a sértett, ezért nem volt még a nevén a jármű. A 37 éves férfi végül beismerte a lopást és az ittas, valamint engedély nélküli vezetésért is felelősségre vonták. Ügyében a nyomozást a napokban befejezték a rendőrök és megküldték az iratokat az illetékes ügyészségnek – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.