Elsősorban a katymári ismerőseiktől kértek segítséget a közösségi médiában az aggódó családtagok, akik értesítették a rendőrséget is, az eltűnt férfi körözését később a rendőrség is elrendelte. A családtagok közlése szerint az idős férfi egy háromkerekű elektromos biciklivel távozhatott katymári otthonából. Az eltűnt személy keresésbe a rendőrök és civilek mellett a katymári és a bácsalmási polgárőrök, valamint a Bácsbokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is bekapcsolódtak, több mint egy napon át kutattak a férfi után.