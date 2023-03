– Úttörő jelleggel már Kiskunhalason is szerveztünk hasonló találkozót, aminek a lényege, hogy a település vezetőjével közösen megkeressük a lakosságot és megkérdezzük őket arról is, hogy milyennek ítélik a közbiztonság helyzetét. Sokan megállítottak bennünket ezen a forgalmas helyszínen és elmondták az észrevételeiket. Megnyugtató volt, hogy minket megállító lakosság nagyobbik része arról számolt be, hogy alapvetően biztonságban érzik magukat a településen. Hallottunk olyan véleményeket is, amelyek egy-egy problémás útszakaszra, közlekedési anomáliára világítottak rá. Sőt, bűnügyi felderítéshez kapcsolódó információkat is tudomásunkra hoztak – összegezett dr. Bátori Gábor alezredes, aki úgy vélekedett, hogy a „Kapitány a téren” projekt elérte a célját Majsán is. – A lakossági kapcsolatunk közvetlenebbé válásával mi tudunk visszacsatolást adni az embereknek, ők pedig tudnak nekünk információkat adni, hogy a közbiztonság színvonalát minél magasabb színvonalon tudjuk biztosítani a majsai járásban is – tette hozzá a megbízott halasi kapitány.