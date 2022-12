A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű, kecskeméti férfi 2022. július 17. és augusztus 8. között követte el a lopásokat, amelyekkel vádolják. Azokra a helyekre, amelyeket már jól ismert, többször is visszament. Egy áruházi építkezésen és két telephelyen is visszatérő vendég volt, ezeken összesen kilenc alkalommal járt. Olyan is előfordult ahová a nyitott kapun keresztül surrant be, de a kerítés sem volt akadály neki, átugrotta. Az áruháznál azt használta ki, hogy a felújítás miatt az ablakok egy részét leszerelték. A vádlott a telephelyekről és az építkezésről több mint egymillió forint értékben vitt el rézkábeleket, rézcsöveket, kamerákat és kültéri légkondicionáló egységeket. Az ellopott dolgokat több esetben is a kerékpárral szállította el – tájékoztatta szerkesztőségünket a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

Az egyik betörés helyszínén készült a fotó

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

Mint megtudtuk, a férfi továbbá éjszakánként három büfépavilont is feltört, hogy a kaszában összegyűjtött bevételt ellopja, ám csak két pavilon esetében járt sikerrel és több mint 100 ezer forint készpénzt és egy táblagépet szerzett meg. A vendéglátóhelyekkel viszont nem volt már ilyen szerencséje, egy presszóban a riasztó zavarta meg tevékenységét, míg egy étterem ajtaján nem tudta feltörni a zárat, így mindkét helyről üres kézzel távozott.

A férfit lopások elkövetése miatt már többször ítélték szabadságvesztésre, korábbi elítélései miatt jelen ügyben már különös, többszörös visszaesőként áll bíróság elé.

Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit 6 rendbeli lopás bűntettével és 3 rendbeli lopás vétségével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a vádlott feltételes kedvezménnyel nem szabadulhat. Ügyében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.