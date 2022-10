Mint arról hétfőn mi is beszámoltunk, a férfi 2022. október 7-én, éjjel egy kecskeméti italbolt előtt megszólított egy férfit, akitől pénzt kért. A férfi felajánlotta, hogy a boltban történő vásárlás után, a kapott visszajárót odaadja a gyanúsítottnak. Ezt követően bement a boltba vásárolni, miközben a gyanúsított is vett magának egy kávét. Mivel a férfi látta, hogy a gyanúsítottnak van pénze, a boltból kilépve nem adta oda neki a visszajárót. A gyanúsított ekkor indulatos lett, majd követte a férfit, aki a városközpont irányába indult el. A főtéren érte utol, ahol belökte az egyik étterem előtt felállított sátorba. Rövid dulakodás után kivett a kabátjából 9.500 forintot, majd magához vette a karóráját is.

A Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztályának közleménye szerint a járásbíróság a lakóhellyel nem rendelkező, többszörösen büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását a jelenlétének a biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el. A végzés nem végleges, ugyanis a gyanúsított fellebbezést jelentett be.