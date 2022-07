Súlyos testi sértés gyanúja miatt indult eljárás a Jánoshalmi Rendőrőrsön idén márciusban, mivel az egyenruhások tudomására jutott, hogy egy 22 éves helybéli bántalmazta bátyját – adta hírül a rendőrség. Az agresszív férfi egy boxerrel a kezén ütlegelte testvérét, aki súlyos sérüléseket – arc- és orrcsont törést – szenvedett.

A sértett a rendőröknek elmondta, hogy öccse születésnapját ünnepelték, amikor szóváltásba keveredett a testvére vendégeivel, ezért esett neki a rokona.

A férfinek azonban más bűncselekmények elkövetése is van a rovásán: többször tört be lakatlan házakhoz a településen, ahonnan rendszerint elektromos kéziszerszámokat lopott több százezer forint értékben. De olyan is előfordult, hogy az egyik helyi kocsmába ment be, ahonnan szeszes italokat vitt el. Egy másik alkalommal pedig parkoló gépkocsit tört fel, amiből egy pénztárcát lovasított meg a tolvaj.

A Jánoshalmai Rendőrőrs nyomozói tegnap előtt elfogták és őrizetbe vették a férfit, majd gyanúsítottként hallgatták ki súlyos testi sértés valamint a lopások miatt. A rendőrök kezdeményezték a tolvaj letartóztatását és vizsgálják, hogy volt-e társa a bűncselekményeknél.