Az eset az egyik kiskunhalasi parkolóban történt, ahova a Készenléti Rendőrség munkatársai még időben érkeztek. – Mivel az ajtókat ők sem tudták kinyitni, a járőrvezető a rendszeresített szolgálati tonfával a bal hátsó ajtóüveget egy ütéssel betörte, majd az ülésen lévő kézi táskát, amelyben az indítókulcs volt, kivette. Ezzel sikerült az ajtót kinyitni, és a gyermeket a jobb első ajtón keresztül az édesanya kiemelte – írja a police.hu.

A gyors rendőri reakciónak köszönhetően a kisfiú nem szenvedett sérülést, szerencsére csak 3-5 percet tartózkodhatott egyedül a gépjárműben.

A rendőrség figyelemfelhívó videóban mutatja be, hogy mi történik a napon álló autóban. Ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen veszélyes a lezárt kocsiban hagyni a gyermeket. Az utastér a napon percek alatt felforrósodik, még akkor is, ha az ablakot résnyire lehúzva hagyják. Sajnos idén már tragédia is történt emiatt.