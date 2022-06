A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával létrejött a Kamasztanból jeles ifjúsági kortárs segítői előadás Kiskunfélegyházán, még 2019-ben. Az előadást dr. Horváth-Rekedt Gréta címzetes rendőr főhadnagy rendezte, melynek fő témája a bűnmegelőzés.

A darabban a hangsúlyt a fiatalokat leginkább érintő kérdésekre: a drogra, az internet veszélyeire, valamint az előítéletekre fektette.

Az elmúlt években többször felléptek a színházi előadással a kiskunfélegyházi fiatal amatőr színészek, és rendszerint nagy sikert arattak.

Most a XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság kérte fel őket, hogy adják elő a darabot, melyre múlt pénteken kétszer is sor került a budapesti Rózsa Művelődési Házban – közölte a police.hu. A prevenciós színdarabot 350 fiatal tekintette meg, melyre Keviczky Csilla rendőr hadnagy iskolai bűnmegelőzési tanácsadó invitálta a középiskolás korosztályt. Az előadást – csakúgy, mint eddig minden alkalommal – most is imádta a kamasz közönség.