– Itt a határ mellett kettős érzés van az emberekben, egyrészt érzik és tudják, hogy biztonságban vannak, mert a kormány kerítést épített, és megvédi a déli határt. Egész pontosan megtanultak élni ezzel a helyzettel, és ahhoz is hozzászoktak, hogy fokozott rendőri és katonai jelenlét van. A baloldal álproblémának nevezte a migrációs kérdést, most is ugyanazt mondják mint korábban, hogy be kell fogadni a migránsokat, és ez aggodalommal tölti el az embereket. Ne felejtsük el, hogy ahhoz képest ami más országokban van, itt a térségben a szülők biztonságban el tudják engedni a gyerekeiket iskolába, szórakozni, vagy máshova. Nagyon fontos, hogy a biztonság megmaradjon és a határt továbbra is védjük – mondta Zsigó Róbert.