A koponyeg.hu szerint hajnalban többfelé várható csapadék: főként eső, de a Dunántúl magasabban fekvő tájain havazásra, havas esőre is számíthatunk. Reggel északnyugat felől csökken a felhőzet, de délen és keleten további eső várható. Napközben tovább szakadozik a felhőzet, de keleten egész estig lehet vegyes csapadék, az Északi-középhegységben hó. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Erős lehűlés várható: reggel és délután is 0-4 fok valószínű.

Mint írják, erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, amely megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Sok embernél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság is jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Több embernél figyelmetlenség, koncentrációs zavar is előfordulhat, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.