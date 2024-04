A borversenyen Béleczki Mihály, a Gondűző Borlovagrend nagymestere csúcszsűri tagjaként bírált. Lapunknak elmondta, hogy a tavalyi év a könnyed fehérboroknak kedvezett. Nagyon jó generosákat, ezerjókat, és még kövidinkákat is kóstoltak. A rozék is kiválóak voltak, illatanyaguk zamatuk most van a csúcson. A 2023-as évjárat azonban nem kedvezett a vörösborok egy részének, mondta Béleczki Mihály. Kunföldi Pál borász volt a három bizottság közül az egyik elnöke, aki szintén magas minőségűre értékelte a hozzájuk került fehér és rozé borokat. Kérdésünkre a Kossuth Pinceszövetkezet elnöke elmondta, hogy jelenleg az összes borukat lekötötték a következő hónapokra a külföldi vásárlók. A bor ára elfogadható. A gond nem annyira a piaccal van, mint inkább azzal, hogy nincs elegendő csapadék az országban. Kiskőrös környékén a talaj felső 30 cm-res része csont száraz. Lejjebb talán maradt még mutatóban a nedvességből. Illetve az is félelemre ad okot, hogy nem tudni, vajon várhatóak-e fagyok a következő napokban a térségben, mondta a borász.

A borverseny számokban:

Nevezők: 8 borászat, 9 termelő, 6 technikus tanuló és 1 szakiskola

A borok: 50 fehérbor, 17 rose, 15 vörös, 3 siller bor, valamint 2 pezsgő

A bírálat 3 bírálóbizottságban és a csúcsbizottságban folyt.

A bizottságok elnökei voltak: Faragóné Opauszki Ildikó borász, Kunföldi Pál borász, Szőgyi János borász. A csúcsbizottságot Járvás Mónika, a HNT főtitkár helyettese irányította.

Díjak: nagy aranyérem 6, aranyérem 35, ezüstérem 36, bronzérem: 10

Kiskőrös Város Bora cím nyertesei:

Fehérbor kategóriában: Vass Bor Kft. 2023. évjáratú Királyleányka bora

Rozé kategóriában: Vass Bor Kft. 2023. évjáratú Cabernet sauvignon rose bora

Vörösbor kategóriában: Szentpéteri Borpince Kft. 2019. évjáratú Cabernet franc bora