A fiatal borász Nyárlőrincről származik, a Kunsági borvidékről került a Tokaji borvidékre, húsz évvel ezelőtt. Kezdetben a Béres Szőlőbirtok és Borászatnál tevékenykedett, majd több mint tíz éve már az erdőbényei Préselő Borház borásza. Zöldi-Kovács Árpád nemcsak bemutatta az Erdőbényén készült borait, hanem sok új információval is szolgált a borbemutatón részt vevőknek.

Zöldi-Kovács Árpád

Fotó: Szentirmay Tamás

A borász nem fukarkodott a beszéddel és sok olyan dolgot mesélt el, ami vele történt az elmúlt húsz év alatt Tokaj hegyalján. Arról is számot adott, hogyan készítik Erdőbényén a borokat, hiszen ott mások az adottságok, sok esetben egészen más technológiát alkalmaznak, mint itt az Alföldön.

Több mint negyvenen váltották meg belépőjüket, hogy megismerjék Árpádot, és az általa készített borokat. Az est során kóstoltak furmintot, több évjáratot is, sárga muskotályt, furmint-hárslevelű cuvet, egy, a Tokaji borvidéken ritkaság számba menő rozét, etudet, és természetesen aszút is.

A kékszőlő nem ismeretlen Tokaj környékén, de csak kevés terület van belőle.

Ezzel kapcsolatban egy érdekességet is elmesélt a Nyárlőrincről származó szakember. A Préselő Borház úgy jutott először kékszőlőhöz, hogy egy idősebb gazdának metszés után, megvásárolták a szőlőjét, amiben két sor cabernet sauvignon is volt. Ez azonban csak akkor derült ki, mikor már a leveleken látszott, hogy nem fehér szőlőről van szó. A gazda azért nem szólt, mert félt attól, ha elmondja, akkor nem veszik meg tőle a területet. Ezt követően több gazdától is vásároltak kékszőlőt, amiből házasított rozét készítenek. Zöldi-Kovács Árpád szerint ezek a borok több évig is megőrzik frissességüket.