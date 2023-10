„Drága a tagsági díj! Nincs elegendő hal a Vadkerti-tóban. A vezetőség nem áll a helyzet magaslatán. A kutat sem üzemeltetik rendesen, de elkérik a pénzt.„ − Ilyen és ehhez hasonló vélemények olvashatók a Vadkerti Horgász közösségimédia-felületén.

A Soltvadkert-Kiskőrös Petőfi Horgászegyesület elnökét, Ungvári Ferencet kérdeztük a felvetett megjegyzésekkel kapcsolatban. A közel 400 tagot számláló egyesület a 75 hektáros Vadkerti-tavon horgászik január 1-jétől december 31-ig évtizedek óta. Idő megkötés nincs, mondta a vezető. Maga a szervezet gondoskodik arról, hogy a folyamatos telepítések eredményeként legyen elegendő hal a vízben.

Most 150-250 mázsa állat lehet az elnök becslése szerint a tóban. Október második hetében is volt haltelepítés. Az idén többször volt telepítés, összesen 95 mázsányi uszonyos csobbant a tó vizében. A legutóbb például egy nyaras pontyokat is vásároltak, mintegy 10 mázsát. A becslések 30-35 ezer állat talált új otthonra a vízben, a napokban.

Fotó: Ungvári Ferenc

Hogy történik-e vízpótlás? Ez nem az egyesület feladata, mivel a tó a soltvadkerti önkormányzat tulajdona, mondta Ungvári Ferenc. Évente 600 ezer köbméterrel pótolhatják a tó vizét. A kút használatának a mikéntjéről a város vezetése, nem pedig a horgászok döntenek. Jelenleg sajnos alacsony a vízszint, mindenekelőtt azért, mert bár az idén több csapadék esett, mint tavaly, az elmúlt évek aszályának a tóra gyakorolt hatása nem múlt el. Magyarul: a környéken alacsony a talajvízszint és a tóból kifelé áramlik a víz. Az egyesület tavaly tagonként 2500 forinttal támogatta a víz utánpótlást, illetve még egymilliót adott a városnak. Az idén ez az összeg 3500 forintra változott, fogalmazott Ungvári Ferenc.

Minden évben az év végén vagy az év elején adják le a horgászok a fogási naplót. Ez alapján az engedéllyel rendelkezők kevesebbet fogtak ki a tóból, mint amennyi ottmaradhatott. Hogy mekkora a lopás mennyisége azt nem lehet tudni. Illetve azt is csak becsülni lehet, hogy mennyi a természetes pusztulás mennyisége. De pont ezért, az a cég, amelytől veszik a telepítendő halakat, a kifizetett mennyiség felett 100-200 kilogrammal ad többet.

A felvételen a közelmúltban szervezett haltelepítés látható

Fotó: Ungvári Ferenc

Hogy mennyi a telepített hal ára? Az elmúlt évben ez az érték jelentősen emelkedett, az év elejére elérte az átlagos 1700 forint/kilogrammot. Ez az összeg azonban az év második felére csökkent, így jelenleg 1400 forint/kilogrammért lehet telepítendő halat vásárolni. Ennek köszönhetően az idei utolsó telepítéskor nem 20, hanem 25 mázsa állat került a vízbe. Ebben az évben összesen 95 mázsa kopoltyús lelt új otthonra Soltvadkert tavában. Hogy mennyibe kerül a horgászati tagság ára? Az első évben például egy kétbotos tagsági engedély − tagdíj, vízpótlási összeg, MOHOSZ díj, területi engedély, két botos használat, fogási engedély – 110-120 ezer forint. Akik már két éve tagok, azoknak 76 ezerre változik ez az összeg. Ezért 60 kilogramm pontyot lehet fogni, illetve 15 darab süllőt, amurból heti két darabot, kárászból alkalmanként 5 kilogrammot, harcsából és busából meg annyit, amennyit ki lehet a vízből húzni.

Hogy elegendő-e a halmennyiség a vízben? Ungvári Ferenc azt mondja, hogy egy szakember által összeállított szabályzat szerint, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elfogadott, 5 év alatt kell megfelelő mennyiségű uszonyost nevelni a vízben. Ezt az átlagot minden évben felülmúlja a tóban található mennyiség. Hogy mit gondolnak az emberek arról, vajon elegendő-e a halmennyiség? Nemcsak Soltvadkertről és Kiskőrösről járnak pecázni, de Kiskunhalasról és Kecskemétről is van jelentkező. Minden évben táborokat szerveznek a gyerekeknek, az idén 21 diák töltött kellemes napokat pecabottal a kezében, és jól érezte magát. Hogy ki mit tud egy napnyi horgászat után hazai vinni az tudás, felkészültség és persze szerencse kérdése is fogalmazott Ungvári Ferenc.