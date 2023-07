A hazai tenyésztők az MMOE-vel együttműködve folyamatosan azon dolgoznak, hogy ezt a ‒ földrajzi adottságainkhoz kiválóan alkalmazkodó ‒ fajtát megőrizve az ország méhészei számára biztosítsák a magas minőségű méhanyákat. A pannon méhfajta számtalan kedvező jellemzővel bír, hiszen magas méztermelő képessége mellett jól telelő, nyugodt, könnyen kezelhető, nem támadó hajlamú méhfajta. További előnye, hogy sajátos küllemi jegyeinek köszönhetően könnyen megkülönböztethető a többi méhfajtától.

A méhanyanevelés szabályait és forgalmazásának feltételeit a hatályos állattenyésztési és állategészségügyi jogszabályok pontosan meghatározzák. Az előírás szerint méhanyát, méhanyabölcsőt forgalmazási céllal előállítani kizárólag a kormányhivatal részére bejelentett méhanyanevelő telepeken engedélyezett. Alapkritérium, hogy méhanyaneveléssel csak megfelelő szakirányú végzettségű, a MMOE által igazolt méhészeti gyakorlattal rendelkező személy foglalkozhat – hívta fel a figyelmet honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Hozzátették: fontos feltétel még, hogy kizárólag ‒ a kormányhivatal által ‒ nyilvántartásba vett, és az MMOE által is elismert méhanyanevelő telepről származó, erről származási igazolással rendelkező méhanya, méhanyabölcső hozható forgalomba.

A származási igazoláson mindenkor szerepelni kell a következő adatoknak:

• a méhanyát nevelő telep FELIR szerinti tenyészetkódja,

• az anya törzskönyvi száma,

• a tenyésztőszervezet bélyegzőlenyomata,

• a vásárló neve és címe.

A kormányhivatalok által nyilvántartásba vett, és méhanya forgalmazásra jogosult méhanyanevelők listája megtalálható a Nébih honlapján, valamint az MMOE taglistáján is.

Az MMOE annak érdekében, hogy biztosítsa a méhanyák fajtaazonosságát ‒ ezzel a pannon méhfajta kiváló tulajdonságainak megóvását, javítását ‒ minden évben fajtabélyeg-vizsgáltot végez a bejelentett méhanyanevelő telepről származó méhek esetében.

Emellett központi teljesítményvizsgálatok végzésével folyamatosan ellenőrzi a fajta legfontosabb termelési paramétereit is.

Lényeges kiemelni, hogy a méhészeknek lehetőségük van külföldről, akár EU tagállamból, akár unión kívüli országból származó krajnai fajtához tartozó méhanya vásárlására is. Ilyen esetben azonban a külföldről behozott méhanyáknak is rendelkezniük kell a származásukat igazoló dokumentumokkal, továbbá még a hasznosításukat megelőzően ‒ tenyésztési szempontból ‒ honosítás szükséges. Amennyiben a behozott méhanyák megfelelnek a pannon méhfajta küllemi paramétereinek, így nem veszélyeztetik a fajta tenyésztését, az egyesület törzskönyvi nyilvántartásba vétellel engedélyezi a méhanyák szaporítást. A megadott engedélyt az egyesület feltünteti a behozott a méhanyák származási dokumentumain is.

A külföld méhanyáknak is rendelkezniük kell állategészségügyi bizonyítvánnyal

A honosítás mellett a külföldről beérkezett méhanyáknak rendelkezniük kell állategészségügyi bizonyítvánnyal is, melyet a származási hely szerinti illetékes hatóság ad ki, ezzel igazolva, hogy a behozott állatok megfelelnek az előírt állategészségügyi követelményeknek. A bizonyítvány hiányában a méhanyák állategészségügyi státusza kétséges, így jelentős kockázatot jelenthetnek a vásárló állományára.

A Nébih különösen fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a hazai jogszabályokban foglaltak szerint nem engedélyezett azoknak a ‒ jellemzően külföldről érkező ‒ méhanyáknak a felhasználása hazánkban, amelyek nem felelnek meg a pannon méhfajta elfogadott küllemi és gazdasági paramétereinek. Az ilyen fajták közé tartozik a már hazánkban is megtalálható Buckfast hibrid méhfajta, melynek szaporítása, valamint a méhanyák forgalmazása jogszabályba ütközik. Jogosulatlan fogalmazás és szaporítás esetén az illetékes hatóság a szabályszegővel szemben bírságot, továbbá tevékenységtől való eltiltást is megállapíthat.