Kecskemét és Nagykőrös körüli termőföldjein néhol 6 tonna szemet adott az árpa hektáronként. Sok éves átlagban, a térségben ez a hozam jónak mondható. A termelési költségek azonban a tavalyi méregdrága műtrágyák, vetőmagvak felhasználásával az egekbe szöktek. Hektáronként átlagosan 400 ezer forintba került az árpa termesztése.

Azzal szemben napjainkban tonnánként 41-45 ezer forintot hajlandók fizetni érte a felvásárlók. Ennyiből könnyen kalkulálható: a térségben kimagasló 6 tonna termés esetén is legalább 150 ezer forint az árpás gazdák vesztesége. Arra pedig nemigen van lehetőségük, hogy kitartsák a termést és kivárják a piac számukra kedvezőbb alakulását.

− A múlt év őszén rendkívül magasra szöktek a kalászosok telepítésének költségei. Főleg a tápanyagok ára. A termesztők azonban reménykedtek, hogy megtérülnek a költségeik, hiszen annak idején a jelenlegi felvásárlási áraknak csaknem kétszeresét kapták a gabonafélékért a piacon a gazdák. Az árak azonban januártól folyamatosan csökkentek. Közben estek ugyan a műtrágyák árai is, de az a változás már a jövő évi terméshez kapcsolódik. A tavalyi magas költségeket szembe állítva a jelenlegi 41-45 ezer forint a nettó vételárral, az árpa termesztés egyértelműen ráfizetéses – summázta a pénzügyi állapotokat Pesti Gábor, a nagykőrösi gazdakör elnöke.

A veszteség részleges vagy teljes elhárítására megoldás lehetne a betárolás, várva az értékesítés kedvezőbb alakulására. Például, ha az árpa ára felszökne ősszel a reálisnak nevezhető 70-80 ezer forintra tonnánként, eltűnne a veszteség, igaz, nyereség akkor sem lenne rajta. A gazdakör alelnöke szerint azonban a termény készleten tartására nincs lehetőség.

− Meglehetősen kevés a szabad tárolóhely. Részben a nagy mennyiségű import gabona foglalja a helyet, és sok termesztő a jobb vételár reményében még most is a magtárakban tartja a tavalyi termést. A betárolást a kereskedelem nem is engedi meg. Beszállítható a felvásárlókhoz a termény, azonban az említett nyomott árakon ki is fizetik érte a termesztőket. Ebből az sejthető, hogy a felvásárlók úgymond, összezártak a termesztőkkel szemben. Úgy véljük, az új termés nyomott árakon való megvételével próbálják ellensúlyozni azt a veszteségüket, ami abból adódott, hogy tavaly jóval többért vásároltak, de rosszul jártak, mert az eladási árak azt követően zuhantak.

Duna-Tisza közén napokon belül véget ér a repce betakarítása is

Az olajos magvak termesztői szintén kevés jövedelem elé néznek. − Kisebb térségekben is, például Dél-Pest megyében jelentősen eltérnek a hozamok. Helyenként többnyire 3,2-3,3 tonna a hektáronkénti szemtermés, másutt 2,4 tonna körüli, de tudunk 3,5 tonna hektáronkénti hozamról is. Több a termés ott, ahol sikeres volt virágzás végén a gombaölő szeres kezelés. Ugyanakkor sok mag elveszett az erős napsugárzásban, a becő megégett, nem természetes módon érlelődtek a szemek, ezermag tömegük alacsony. Helyenként a madarak is kárt okoztak. Hektáronként elérte az 550 ezer forintot a termesztési költsége. Ezzel szemben napjainkban tonnánként 145-150 ezer forintot kínálnak érte a piacon. Úgy tűnik, hogy a bővebb termést elérő gazdák is jó esetben nullára tudják kihozni a költségek és a bevétel egyenlegét-mondta a gazdakör alelnöke.