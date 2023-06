Csütörtökön, a neves név napján esett Kecskeméten, ahogy a megye több területén is. Sőt, pénteken 10–20 milliméter eső hullott le egyetlen nap során. Ha a népi megfigyelés bejön, akkor az ember azt gondolhatja, hogy a jóslás alapján még aratás kezdetén is zuhog majd az eső.

Kujáni László agrár- és növényvédelmi szakmérnök, aki a feleségével Kecskemét határában egy mintagazdaságot felügyel, azt mondta, hogy három hete volt a tegnapi esőhöz hasonló csapadék, akkor is csak tíz milliméter hullott náluk. Azaz a csapadékra szükség van, de az eső eloszlása rapszodikus térben és időben is. Például egy hete Somogy vármegyében járt, a zselici részen. Ott a mély fekvésű területeken derékig állt a búza a vízben. Nálunk pedig nem volt eső, illetve kissé később egy kevés a tanyán. Az eső nagyon jól jött most. Bár a cseresznye lehet, hogy kireped, de a kukoricának, a napraforgónak, az árpának kellett a nedvesség, azonban a búzának védekeznie kell. Itt ugyanis a fuzárium megjelenhet, az pedig nagy kárt okozhat a gabonában.

A zöldségnek, a gyümölcsösöknek, például a szőlőnek jól jönne, ha megfelelő időben, megfelelő mennyiség esne

– mondta Kujáni László. A Homokhátság talaja szinte minden csapadékot képes elnyelni.

A keceli Fresh Fruit cég minden évben ingyen kínálja több településen a friss meggyet a járókelőknek. Vajon az idén lesz-e mit kínálniuk?

Fotó: Barta Zsolt

Torgyikné Danis Éva kiskőrösi gyümölcstermesztő is osztja Kujáni László álláspontját: a csapadékkal az a baj, hogy egy alkalommal esik rengeteg. Például péntek hajnalban nagy vihar volt Kiskőrösön és a környékén, legalább 20 milliméter eső esett. Ez a nagy mennyiségű víz az érett cseresznyéket kirepeszti. Kevés ráadásul a gyümölcs, mert a tavaszi fagy következtében közel a fele elfagyott. Nagyon nagy a fák lomkoronája, a szél nem járja át, így a nedvesség sokáig megmarad. Ez pedig a betegségek kialakulásának kedvez.

Juhos Csaba, a keceli Fresh Fruit TÉSZ elnöke azt mondta, hogy a jubileum és a meteor meggyféléknek most gondot jelent az eső, mivel kirepednek. A kései meggyet azonban még nem zavarja a jelenlegi esőzés, a gyümölcstermesztőknek azonban számolniuk kell a nedvesség miatt kialakuló betegségekkel.