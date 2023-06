Úgy tűnik, a családi önellátás mellett hobbi szinten is szélesedik a kisállatok tartása. Ez abból is látszik, hogy az eddig kevésbé elterjedt szárnyasokat, fürjeket, pávákat is jócskán árultak a László-napi sokadalomban. Ki-ki a portája díszének szánta a madarakat, a fürjtojás pedig igen kedvelt étel, ezért aki arra pályázott, megadott a jószágokért darabonként 1000-1200 forintot. Meglehetősen sok napos- és vágókacsa, lúd, tyúk és csibe kelt el a tenyésztők számtalan standjáról.

A sertések ára nem csökkent lényegesen az egy hónappal ezelőtti vásárhoz képest. Vélhetően annak okán, hogy viszonylag szerény volt a felhozatal. Kizárólag növendék állatokat lehetett vásárolni, főleg választási malacokat és 20-30 kilós süldőket.

Varga Sándor tiszakécskei gazda 20 választásija két részletben, némi alkudozással mind elkelt darabonként 26 ezer forintért. − Akik házi hízlalásra szeretnének malacokat, újabban jobban mozgolódnak a vásárokban. Arra számítanak, hogy a takarmányok ára tovább csökken. Mindenki ki tudja számolni milyen árszinten érdemes állattartáshoz fogni. Ez idő tájt kedvezőbb képet mutatnak a hízlalási kilátások. Például kukoricát a jelenlegi, tonnára számolt 160-170 ezer forint terménybolti ár helyett közvetlenül a termesztőknél 100 ezer forintért lehet kapni. A kalászosok, mint a takarmánybúza, az árpa, tritikálé ára annál is többet csökkent. Napjainkban 55-60 ezerért lehet vásárolni ezekből a szemesekből sőt, az árpáért már szemtelenül keveset 40-45 ezer forintot kínálnak a piacokon − magyarázta a tenyésztő.

Lovakat az utóbbi vásárban sem árultak. Az országosan nagyon kevés gazdasági hasznosításúakat, és a sportoláshoz tartott állatokat elsősorban helyben értékesítik a tenyésztők. A szarvasmarha-felhajtás folyamatos csökkenése szintén arra utal, hogy előbb-utóbb megszűnik a havi vásároknak ez a szeglete is. Utóbb néhány növendék bikát, üszőt hajtottak fel, áruk nemigen változott a tavaszi időszakhoz képest.

A zsibvásárban főleg a hazai áruknál 10-15 százalékkal olcsóbb portékákat kínáló standoknál válogattak a látogatók. Például találhattak kedvező árakon szemes kávét, különböző cukorkákat, csokoládékat, papírárukat, nagy tömegben könnyű nyári ruhákat.

Gazdasági állatok árai (ezer forint)

Választási malac 26-30

Süldő 40-42

Juh (egy éves) 50-55

Hízóbika (3 hó) 230- 250

Üsző (3 hó) 200-220

Napos liba 2,5-2,8

Napos csibe 0,4-0,6

Rántani való csibe 1,2-1,5

Napos kacsa 1,3 -1,5

Tojótyúk 3-4

Vágóliba 8-15

Házinyúl 2-3 Forrás: László-napi vásár