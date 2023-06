Soltvadkerti borászt választottak meg a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának a tagjai elnöküknek. Frittmann János vállalta a nehéz helyzetben lévő szőlészeti-borászati ágazat országos szervezetének a vezetését. A szervezet két alelnöke Pál Sándor, az Egri Borvidék borászküldötte és Varga Máté, a Móri Borvidék szőlészküldötte. Filus János a Kunsági Borvidék alelnöke pedig az Ellenőrző Bizottság elnöki pozícióját viszi a következő öt évben.

Frittmann János elmondta, hogy a jelenlegi év kemény kihívások elé állítja a hazai szőlőtermesztőket és a pincészeteket. Az infláció következtében a borászatok reálbevétele ugyanis csökkent. Egy év alatt közel 40-50 százalékkal nőtt azoknak az anyagoknak az ára, amelyek a bor értékesítésben szerepet játszanak. Ilyen például az üveg, a dugó, a címke. Emellett a munkabérek is emelkedtek. A borászatok azonban csupán 5 - 12 százalékkal tudták áraikat emelni másfél év alatt.

A vásárlók a jelenlegi helyzetben kétszer is meggondolják mit is tesznek a kosarukba, amikor végigjárnak egy boltot.

Ilyenkor, egy válság idején nem a bor van a vásárlók listájának elején, hiszen nem alapvető élelmiszer.

A fentebb említettek összességében éreztetik hatásukat. Könnyen lehet, hogy hatással lesznek a szőlő felvásárlási árára. Árakat pedig emelni kellene, mert a termelők költségei is jelentősen emelkedtek. Az is gondot jelent, hogy a körforgásos gazdálkodás be lesz vezetve, ami extra kiadásokat fog okozni a borászatoknak. Annak bizonyára kicsi az esélye, hogy ezt a költséget tovább tudják hárítani a fogyasztókra. A bormennyiséggel kapcsolatban az elnök elmondta: fehérborokból nincs nagy mennyiség az országban, viszont a vörösborok esetében már más a helyzet. Gondot jelent az is, hogy az erősödő forint gyengíti a borexportőrök piaci pozícióit.

Érdekes, hogy az említett úgynevezett input anyagok esetében viszont nem történt árcsökkenés annak ellenére, hogy a forint a tavalyi 430 forint/euró szinthez képest 380 forintos szintre változott.

Nagyon fontos, hangsúlyozta Frittmann János, hogy amennyiben felvetődnek innovációs gondolatok, javaslatok a hegyközségeknél, akkor azok eljussanak a HNT-hez. Mindenki érezze, hogy a HNT akkor tud működni eredményesen, ha minden szőlő- és bortermelő magáénak érzi a szervezetet. Ami a törvények figyelembevétele mellett megoldható, azokat megtesszük, mondta az elnök. Kérdésünkre, hogy mekkora tiszteletdíjért dolgoznak az elnökség tagjai Frittmann János így válaszolt: eddig is társadalmi munkában végezték, tiszteletdíj nélkül a választott személyek a munkát. Mindössze az útiköltség negyedét térítette a HNT eddig, mondta a szervezet országos elnöke, Frittmann János.