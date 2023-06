A Covid utáni gazdasági konjunktúrának és a háború kitörésének köszönhetően a tavalyi évben drasztikusan emelkedtek az energiahordozók árai. Az Európai Unió 2021-ben még 700 milliárd eurót fizetett az import szénhidrogénekért, ez az összeg 2022-ben 1800 milliárd euróra emelkedett. (Ez Magyarország 2021-es GDP-nek éppen tizenkétszerese. − a szerző.) A 2023-es árak már jelentősen csökkentek, és úgy tűnik, hogy a cégek rémálma is enyhülhet már az év végével.

Ehhez az is kell, hogy aki csak teheti, új szerződést kössön az energia-kereskedőjével. Ugyanakkor nem szabad a fotelban hátra dőlni, a jelenlegi olcsó energiaár nem marad ilyen kedvező. Talán most lehetünk a mélyponton, mondta a Kecskeméten élő Hajdú Gábor, energetikai szakreferens és auditor, az Enerlog Kft. cégvezetője. Most ugyan 370 forint körül alakul az euró árfolyama, de nem kizárt, hogy a hazai valutánk gyengülhet a jövőben. Illetve az is előfordulhat, hogy növekszik az energia iránti piaci igény, amely az elektromos áram árát bizonyosan felhajtja.

Mint fogalmazott, az uniós központi törekvés az, hogy a cégek a szénhidrogének felhasználását fokozatosan csökkentsék, és az elektromos áram nagyobb mértékű felhasználására térjenek át, ez árnövelő ugyan, de sokkal környezetkímélőbb megoldás. Aki teheti, akár két évre, forintban kössön szerződést, a következő villamos energia év(ek)re (a villamos energia év január 1-től december 31-ig tart), tanácsolta Hajdú Gábor.

Majd megjegyezte: akinek még nem járt le a szerződése, az is alkupozícióba kerülhet abban az esetben, ha a szerződés meghosszabbítását vállalja be, de a mainál alacsonyabb tarifa mellett. Ha a villamos energiát nézzük, akkor ezekben a hetekben nem háromjegyű számot kell fizetni az áramért, hanem 60-80 forintot kilowattóránként, amelyhez egyéb költségek, így a rendszerhasználati díj is hozzájárulnak. A végső tarifa a cég méretétől, a megállapodás idejétől és a fogyasztás karakterisztikájától is függ.

A hazai vállalkozások jelentős részénél visszaesett az áramfogyasztás, ugyanakkor egy-két éven belül − a gazdaság újra indulásával − növekedni fog a felhasználás. Ez az akkumulátorgyártók betelepedésének is köszönhető. Ez pedig nem teszi olcsóbbá az árakat. Erre egy cég vezetőjének mindenképpen számítania kell. Erre fel kell készülni, mondta Hajdú Gábor.

Első lépésként mindenki a saját háza táján nézzen körbe. Érdemes egy szakemberrel felmérni azt, hol lehet a cégen belül spórolni. Ha ez megtörtént, akkor megújuló energiát is fel lehet használni a kitettség csökkentésének érdekében. A szélenergia nem optimális megoldás az Alföldön, a napelemrendszerek kiépítése viszont gyorsan megtérülhet. A tavalyi árakhoz képest 2-3 évvel, míg a mostaniakhoz képest 4-5 évvel kell kalkulálni.

A tavalyi árrobbanás során sok cégnél átvizsgálták, hol lehet spórolni. A tapasztalat szerint csak emberi odafigyeléssel 10-15 százaléknyi fogyasztást lehetett megtakarítani. Emellett technológia újításokat is bevezettek a cégek egy részénél. Ha egy régi gépet cserélnek le, akkor 30-40 százalékot is megspórolhatnak a vállalkozások. A gáz esetében hatodára csökkent az ár, mondta a szakember. Információi szerint azok a cégek, amelyekkel kapcsolatban áll, csökkentik a fogyasztást. Ez részben az infrastruktúra szigetelésének is köszönhető. A gázt nem kell elfelejteni, de költségmegtakarító beruházásokkal okosan kell felhasználni, mondta végül Hajdú Gábor.