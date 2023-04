A fejlesztés a környezetvédelmi szempontok mellett fontos a város munkaerőpiacának növelése szempontjából is, ugyanis az új gyártógépsor és raktárépület újabb munkalehetőségeket biztosít a településen. A cég jelenleg 42-43 embert foglalkoztat, azonban szükségük van új munkaerőre is.

Mint mondták, biztos munkalehetőséget kínálnak Kunszentmiklóson.

Az ügyvezető igazgató köszönetet mondott a városvezetésnek is azért, hogy 10 évvel ezelőtt is segítették és most is mindenben támogatják munkájukat.