Sejben Tamás növényvédelmi felügyelő, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi osztályának vezetője előadásában elmondta, hogy a rendkívül enyhe tél miatt fokozottabban kell számítani a kártevők, kórokozók elszaporodására, ezért fontos a megfelelő növényvédelem.

– A repcékben a rovarölő szeres kezelések megkezdődtek, a kalászos növényeknél is a gombaölő kezeléseket, ahogy az időjárás engedi, hamarosan meg kell, hogy kezdjék a gazdálkodók, mert jelentős kórokozó nyomás észlelhető a kalászosokban – emelte ki a szakember, aki úgy vélte, ahogy az időjárás engedni, a lemosó permetezéseket is lassan lehet kezdhetik a gazdák. – Az elmúlt napokban volt néhány hűvösebb éjszaka, a korai őszibarackoknál, kajsziknál problémát jelenthet a fagyás veszélye.

Az enyhe idő miatt ugyanis a növényeknél már beindult a nedvkeringés, a mostani lehűlés viszont nem feltétlen kedvez nekik – tette hozzá a gazdaesték hétfői záró rendezvényén.

Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára elsőként az aktuális földügyekről beszélt, ugyanis a magyar termőföld vagyonnak közel a fele osztatlan közös tulajdonban van, nagyon sok az elhunyt tulajdonostárs, a hagyatéki eljárást sokan nem vezették át a tulajdoni lapon. A földtulajdonosoknak komoly gondot okoz, hogy mit lehet ezekkel a területekkel csinálni. A MAGOSZ főtitkára azt vázolta előadásában, hogy milyen lehetőségek vannak az ilyen területek hasznosítására, lehet-e utánuk támogatást felvenni vagy használatba venni. A szakember a legtöbb kérdésre pozitív választ tudott adni.

Kiemelten szólt a gazdaság átadásáról és a hozzá kapcsolódó támogatási lehetőségekről is.

– Az idei év január elsejétől lehet már gazdaság átadási szerződést kötni, a korábbiakhoz képest a legnagyobb újdonság az, hogy egy szerződésben lehet a teljes gazdaságot átadni.

Ehhez ősztől egy nagyon komoly pályázati lehetőség is fog kapcsolódni. Nem csak az ösztönzi a gazdákat, hogy sokkal könnyebben lehet átadni a gazdaságot, hanem hogy ezért még nagyon komoly uniós támogatást is fizetnek majd – hangsúlyozta ki Cseh Tibor András.

Fotós: Pozsgai Ákos

Szólt a gabonahelyzetről is, utalva az ukrán háborús helyzetre, ami igencsak lenyomta az európai és hazai piacot. – Nemcsak a magyar gazdatársadalom, hanem gyakorlatilag az összes kelet-európai ország gazdatársadalma küzd most ezzel a problémával. Azzal, hogy gyakorlatilag vámmentesen és mennyiségi korlátozás nélkül áramlik be a gabona, a baromfihús, a méz, a tojás, a liszt, sok-sok egyéb agrártermék, ezzel gyakorlatilag a kelet-európai piacokat teljesen letarolták. Az ígéret az volt az Európai Unió részéről, hogy ezek az áruk át fognak utazni az országon és majd a szegény afrikai országoknak juttatják el. Csak, ami beérkezett az országba, nyilván a kereskedőknek az volt a legfontosabb, hogy minél kevesebb költséggel itt értékesítsék. Ez a tavalyi és mostani évben is lenyomta a hazai gabonaárakat.

Folyamatos megoldáskeresésben vagyunk, a megoldást az Európai Unió tudná a leghatékonyabban megtenni, akár a határok valamilyen korlátozásával, akár egy válságalap létrehozásával, amiből kárpótólnák a kelet-európai termelőket.

Egyelőre az látszik, hogy az Európai Bizottság ilyen megoldásban nem gondolkodik, úgyhogy nekünk kell tagállami szinten olyan megoldásokat találnunk, amivel valamilyen szinten tudjuk kezelni ezt a problémát – hangsúlyozta a főtitkár. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában olyan növény védőszereket használnak, amiket az Európai Unió területén több évtizede betiltottak, így nincs más eszközük, mint, hogy határozott és minél szigorúbb vizsgálatokat követeljenek, és ha kimutathatók olyan szerek, bármilyen tételben is, amiket az Európai Unióban nem lehet használni, akkor azokat a tételeket ki kell vonni a forgalomból.