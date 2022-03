‒ Benyújtottuk Brüsszel felé a stratégiai tervet, amelyben nagyon komoly vállalások vannak. Az európai zöld megállapodás, és a 40 százalékkal csökkentett műtrágya és növényvédő szer használat mind jelentősen javítja környezetünk minőségét. Azt reméljük, hogy olyan intézkedéseket tudunk hozni, amelyek a versenyképességet tovább javítják a gazdatársadalomban. Az elmúlt időszak Covid-járvány helyzetéből fakadóan a gazdák helytállása rendkívüli volt. Minden nap volt megfelelő mennyiségű élelmiszer az asztalon. A magyar kormány látta, hogy ez egy stratégiai ágazat, a bajban is mindig lehet számítani rá, ezért hozott egy történelmi léptékű döntést. Azt, hogy a közös agrárpolitika vidékfejlesztési pillérének, a beruházásoknak az oldalát, az eddigi 17 százalékról a maximális 80 százalékra emeli. Ez azt jelenti, hogy háromszor több vidékfejlesztési forrás jut a magyar vidék számára, a magyar gazdák számára a következő időszakban, mint ami korábban volt. A 2021-es esztendőben annyi támogatást fizettünk ki, annyi beruházást támogattunk a magyar gazdatársadalom számára, mint a megelőző hét évben összesen. A volumenek óriásiak, ez 4265 milliárd forint lesz a következő 2021-2027 közötti időszakra. Versenyképes lesz a magyar mezőgazdaság , teljesen megújul és ezáltal a gazdák jövedelem-biztonsága is működni fog. A helyi vidék gazdaságának megerősítése és az infrastrukturális fejlesztések várhatók. A vidéki lét, a vidéki megmaradás erősödhet ezáltal. Ami nagyon fontos irány a jövőre nézve az, hogy eddig a gazdák megtanultak termelni, most pedig a Vidékfejlesztési forrásokból még nagyobb jövedelem biztonságra tudnak szert tenni. Az eltérő birtok méretből eredő hátrányokat és különbségeket ki tudjuk küszöbölni, a következő időszak nagyon fontos célkitűzése ugyanis a termelői együttműködések erősítése lesz. Az integráció erősítése a cél, hiszen ez fogja jelenteni a védelmet a gazdatársadalomnak, ez tudja kiegyenlíteni a különbségeket és ezáltal mindenki biztonságosabban tud termelni ‒ mondta Dr. Nagy István agrárminiszter.