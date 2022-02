– A kistérség hat települése – Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Szank – és a Majsa Alapítvány konzorciuma 18,6 millió forintot nyert a helyi klímastratégia kidolgozására – számolt be Terbe Zoltán, az alapítvány kuratóriumának alelnöke.

A szemléletformálás során kiállításokat, előadásokat, tanulmányi kirándulásokat is szerveztek. A kistérség intézményeinek dolgozói és középiskolásai számára vetélkedőket is hirdettek, amelynek eredményhirdetését is pénteken tartották.