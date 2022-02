– A minták közül kiemelném azokat a fajtákat, amelyek Kiskunmajsára jellemzőek, így például a kövidinkát, amiből szenzációsan jó minőségűeket kóstolhattunk.

Gratulálok a hegyközség tagjainak, hogy a jó hírű majsai kövidinkát ilyen színvonalon tudják előállítani. Természetesen voltak nemzetközi fajták is, mint például a chardonnay, ami itt, az Alföldön is kiváló minőségben terem, és most is bebizonyosodott, hogy remek bor készülhet belőle. A vörösök is szenzációsak voltak, egyszerűen nem tudja az ember elképzelni, hogy a Kunsági borvidéken, a Duna borrégióban ilyen vörösborokat lehet előállítani – tette hozzá Szőke Sándor.