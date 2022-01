A hivatkozott dokumentum szerint az 51-es főút és a város felett dél-nyugati irányban elágazó 512-es ipari elkerülő út kereszteződésétől indul a munka - tehát bekerült a programba az a Kalocsára bevezető kb. egy kilométeres szakasz is, amit évtizedek óta csak foltozgatnak, és mára nagyon leromlott állapotba került. A honatya által megosztott térkép szerint a felújítás az az 51-es belterületen áthaladó szakaszára is vonatkozik - ezzel együtt mintegy 24 kilométeren kap új burkolatot a főút. A beruházás - szintén régi adósságot rendezve - két nagy körforgalom kialakítását is tartalmazza: az egyik a fentebb írt 512-es, a másik pedig az 5301-es (Miskei út) és a Szent István király út csomópontjában lesz. Ezekkel és az érintett 24 kilométeren lévő hidak átépítésével együtt hat új műtárgy kialakítására kerül sor - áll a közleményben.