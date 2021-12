– Az idei év nagyon jó bevételeket hozott a gabonatermesztők számára. Megduplázódott például 1 tonna búza ára. Így most 100 ezer forint körül alakul a világpiaci ár. Mi ennek az oka? A kamara elemzői hogyan látják, ez meddig marad fenn?

– A kijelentés a kalászos gabonák egy részére igaz, de a kukoricára már egyáltalán nem, hiszen az aszály miatt rendkívül gyenge terméseredmények születtek, főként az ország dél-alföldi megyéiben. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a magasabb árakat csak azok a termelők tudták kihasználni, akik nem kötötték le még az év elején a termésüket az akkori, lényegesen alacsonyabb áron. Ebben az esetben az árnövekmény a kereskedőknél csapódik le. Sajnos általános világpiaci trend a termeléshez szükséges inputanyagok és energiahordozók árának soha nem látott emelkedése, amely kihat az egész élelmiszerláncra és hosszabb-rövidebb átfutással szükségszerűen a termékek árában is jelentkezik, egyébként fenntarthatatlanná válna a termelés folyamata. A piaci folyamatok jövőbeli alakulásával kapcsolatos becsléseket több bizonytalanság is nehezíti, de a szakértők véleménye szerint a magas gabonaárak előreláthatólag a jövő évben még megmaradnak – mondta Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének az elnöke.