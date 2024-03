Kedden egy ismerős arcot fogadtunk a stúdióba, Radics Andreát, aki két évvel ezelőtt szintén jelentkezett a verseny, de úgy gondolta, idén is szeretne részt venni a Tündérszépek szépségversenyen.

Rutinosan mozgott kameráink előtt Radics Andrea

Fotó: Baon.hu

Andrea már rutinosan mozgott a kameráink előtt, hiszen korábbról ismerte a stábunkat, így volt némi tapasztalata, hogy milyen fotókat szeretnénk készíteni róla.

– Idén már nem izgultam a fotózás előtt, a mostani is nagyon jó hangulatban telt. Bevallom napokig gondolkoztam azon, mely ruháimat hozzam magammal. Nagyon figyelek mindig a sminkemre és a ruháimra. Próbálok mindig természetesebb sminket feltenni, szeretek elegánsan öltözni, de szívesen viselek sportosabb ruhákat is, így erre a fotózásra is ez alapján válogattam össze a ruháimat.

A kiskőrösi lány úgy gondolja, hogy jó hangulatban telnek ezek a fotózások és nagyon jól estek neki a visszajelzések, amiket fotós kollégánktól kapott, ezért minden lányt biztat a jelentkezésre és, hogy ne féljenek megmutatni magukat.

A kecskeméti Samu Hédi is ragyogott kameráink előtt

Fotó: Baon.hu

Másodjára Samu Hédi állt modellt Kecskeméten, akit nővére és egyik barátnője biztatott a jelentkezésre. A fiatal lány hobbi szinten modellkedik, de a kamera mögött is helyt áll, hiszen természetfotókat készít és barátait is szívesen fotózza, így nem okozott neki gondot a keddi fotózás sem. Hédi, ahogy Andrea is, csak úgy ragyogott a kamera előtt.

– A ruhák kiválasztásában nővérem segített, és próbáltam minél színesebb darabokat választani. A sminkemet pedig az internetről lestem és én magam készített el otthon. A családtagjaim mind nagyon támogatnak a döntésemben, és otthon mind nagyon szurkolnak nekem a versenyen. Úgy gondolom azért is jó jelentkezni, mert ezáltal rengeteg embert meg lehet ismerni, kilépünk egy kicsit a komfortzónánkból, illetve magabiztosságot is ad egy ilyen verseny. Szerintem egyik lány se legyen elkeseredve, mert minden nő szép a maga módján.