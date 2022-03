Másodjára a kiskőrösi Radics Andreáról készítettünk fotókat, akit édesanyja is elkísért Kecskemétre. A 20 éves fiatal lány kérdésünkre elmondta, hogy a versenyen szeretne tapasztalatot gyűjteni és megmérettetni magát. Kiderült, hogy Andrea már korábban is jelentkezett szépségversenyre, de úgy gondolta most a Tündérszépekre is benevez.

– A versenyre először saját képekkel neveztem, de később, amikor megláttam, milyen szép képek készültek az idei jelentkezőkről, így meggondoltam magam és kértem, hogy rólam is készítsenek portfóliót.

Nem is bántam meg a döntésem, hiszen nagyon jó hangulatban telt a mai fotózás, máskor is szívesen eljönnék egy hasonlóra – árulta el Andrea.

Radics Andrea

Utolsóként Kamasz Vivien érkezett Ágasegyházáról és vele tartott az édesanyja is. A fiatal, 20 éves lány elmondta, hogy a családja és az ismerősei biztatták a jelentkezésre.

– Nekem is ez volt az első ilyen fotózásom és nagyon jól éreztem magam.

Évek óta követem Szarvas Andi és Kárpáti Rebeka munkásságát és tőlük próbáltam ellesni a megfelelő pózokat, amelyeket a fotózás előtt otthon gyakoroltam

– vallotta be Vivien.

Kamasz Vivien

A Tündérszépek szépségverseny jelentkezési határideje március 22-én lejárt. A következő napokban pedig folytatjuk a jelentkezők bemutatását. Ha véget ér a regionális verseny, mindegyik megyéből 1-1 lány jut tovább az országos döntőbe. Egy versenyző pedig a kapott szavazatok átlaga alapján lép a következő fordulóba, ahol az ország közönségkedvencei mérkőznek meg a döntőbe jutásért.