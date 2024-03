Ebben az évben is folyamatosan érkeznek a jelentkezések a Tündérszépek országos szépségversenyre, amelyet már ötödik alkalommal hirdetett meg a Mediaworks Hungary Zrt. A héten már a Bács-Kiskunban kiválasztott lányok fotózása is megkezdődött.

Németh Jázmin Bácsalmásról jelentkezett a Tündérszépek szépségversenyre

Fotó: Várkonyi Rozália

Kedden két hölgy állt kameráink elé, akik hétköznapi, elegáns és fürdőruhában is megmutatták szépségüket.

Elsőként Németh Jázmin állt kameráink elé. A 20 éves bácsalmási lány elárulta, hogy azért jelentkezett a versenyre, mert a környezetéből mindig sok dicséretet kap a külseje miatt, és érdekli, hogy mások hogyan ítélik meg a szépségét.

A fotózásra nem egyedül érkezett Jázmin, ugyanis a párja is elkísérte, aki támogatja a döntésében és szurkol neki, hogy a versenyen is sikert érjen el. A fiatal lányt a családja is támogatja a versenyen, és kíváncsian várják már a stúdióban készült fotókat.

– A versenyre azért jelentkeztem, mert úgy gondolom, hogy ez egy remek ugródeszka lehet számomra, ha esetleg később el tudnék helyezkedni a modellszakmában. Nagyon élveztem a mostani fotózást is, olyan érzésem volt, mintha öt perc alatt eltelt volna ez a másfél óra. Egy idő után szerencsére elengedtem magam, és ráéreztem, melyek azok a pózok, amelyeket a fotós is szeretne látni tőlem – árulta el Jázmin.

Harangozó Alexandrát is lefotóztuk kedden

Fotó: Várkonyi Rozália

Másodjára Harangozó Alexandra érkezett, aki szintén izgult eleinte, de ő is feloldódott egy idő után a kamerák előtt. A kecskeméti lány elárulta, hogy mindig is érdekelte a modellkedés, a szülei is támogatják a terveiben. 14–15 évesen egy budapesti modellcégnél elvégzett egy tanfolyamot, így van már némi tapasztalata.